In casa Juventus si lavora ancora al futuro di Cristiano Ronaldo divenuto un autentico rebus. Insieme fino al 2023 e tutto in sospeso

Dopo l’eliminazione del Portogallo da Euro 2020 è tornato al centro dei discorsi sul futuro anche Cristiano Ronaldo. Dopo settimane con la possibilità di un addio sempre più concreta, ecco che arriva anche l’altra faccia della medaglia. Come ribadito dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, CR7 non lascia ed anzi raddoppia: una proposta arrivata dall’agente Jorge Mendes nei giorni scorsi con un rinnovo fino al 2023. Il manager portoghese ha dato la disponibilità del suo assistito a proseguire la sua esperienza alla Juventus ancora per il prossimo futuro, motivo per cui i vertici bianconeri recentemente in conferenza hanno dato per scontata la sua conferma. Al club di Agnelli sono inoltre consapevoli di come questo risvolto derivi anche o della caccia a vuoto degli ultimi due mesi tra United e PSG. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, rinnovo Ronaldo fino al 2023: la situazione

Al momento al PSG è chiuso da Mbappe, che i parigini vogliono tenere ad ogni costo. La Juventus, secondo la rosea, preferisce comunque aspettare prima di sedersi a trattare per un rinnovo tanto impegnativo. Per ciò che concerne le condizioni economiche per una firma ipotetica con lo United si era parlato di un biennale da 20 milioni netti a stagione con un decurtamento quindi dell’ingaggio sempre monstre. Ronaldo resta dunque attento ugualmente alle finanze, e le facilitazioni del Fisco che in Italia gli permettono di pagare appena 100 mila euro per i suoi redditi all’estero lo potrebbero spingere ulteriormente a restare. A Madrid però non si arrendono per Mbappe e la situazione CR7 può tenere in bilico per molto e dunque la situazione resta aperta ad ogni soluzione per il futuro complesso di Cristiano Ronaldo con Allegri e la Juve che attendono.