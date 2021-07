CM.IT | Roma, countdown per Rui Patricio: le ultime

La Roma sta per mettere le mani su Rui Patricio, la trattativa è vicina alla chiusura: le ultime di Calciomercato.it

Rui Patricio alla Roma, ci siamo. Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’accordo tra i giallorossi e il Wolverhampton è in via di definizione. I contatti per chiudere la trattativa sono costanti, con il club giallorosso pronto a versare circa 10 di euro con bonus alla società inglese. L’intesa con il portiere portoghese è stata, invece, raggiunta da tempo. Insomma, ancora poche ore di pazienza e Mourinho potrà accogliere l’unico portiere trattato in questa sessione