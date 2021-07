In casa Inter, oggi Simone Inzaghi si presenta in conferenza stampa ai nuovi tifosi; insieme a lui anche Marotta

Simone Inzaghi si presenta ai tifosi dell’Inter in conferenza stampa. Oggi, insieme a Beppe Marotta, il nuovo tecnico nerazzurro parla degli obiettivi e delle prospettive stagionali. Calciomercato.it segue in diretta le dichiarazioni dell’allenatore a partire dalle ore 13.

Prime parole di Marotta: “Inizia una nuova stagione, abbiamo il piacere di presentare Inzaghi. E’ motivo di grande orgoglio, il progetto continua affidando la panchina a un tecnico giovane ma con tanta esperienza. E’ uno dei più vincenti dello scenario italiano. Impersonifica i valori adatti come la passione, la competenza, la cultura del lavoro. Siamo in un momento sicuramente difficile, di post pandemia. Caratterizzato da sofferenze per la perdita di tante persone che conoscevamo. Ma anche nell’ambito di un’economia mondiale piena di problemi. Il calcio è in cerca di un modello che dia sostenibilità. Siamo lontani dal modello di mecenatismo. Oggi bisogna avere un modello di sostenibilità. L’Inter vuole continuare sulla falsariga della propria storia nel rispetto degli equilibri economici. Compito del management è allestire la squadra più importante possibile nel rispetto degli equilibri economici. Siamo davanti a uno scenario inquietante che riserverà ancora spiacevoli situazioni. Serviranno ancora diversi miliardi di euro. La nostra proprietà ha profuso circa 700 milioni di euro, oggi la situazione è cambiata e il calcio ne paga le conseguenza. Dobbiamo fare di necessità virtù. Sono fautore della competenza. Sono state fatte scelte dolorose come la cessione di Hakimi, ma lo abbiamo fatto per dare continuità. La speranza è che possa ritornare il nostro pubblico”.

Inizia la conferenza di Inzaghi: “C’è grandissimo entusiasmo, ho grandissime motivazioni e so che mi si prospetta un lavoro importante. E’ una bellissima sfida, mi hanno convinto subito Zhang, Marotta e Ausilio. Hanno dimostrato una grandissima motivazione nel volermi. Siamo consapevoli che troveremo un gruppo forte e dei tifosi calorosi”.

LA TRATTATIVA – “Questo cambiamento viene dalle motivazioni, ho trovato persone che in 4 o 5 giorni mi hanno fatto capire di volermi a tutti i costi. So che ci saranno difficoltà perché avremo lo scudetto da difendere ma siamo l’Inter e faremo di tutto per difenderlo. Ringrazio mister Conte e i ragazzi per lo scudetto”.

MERCATO – “Penso che in questo momento in pochi si sono mossi, il mercato è lungo ed è delicato non solo per l’Inter ma per tutti. Mi era stata prospettata la partenza di Hakimi, ma la società mi ha promesso che la squadra resterà competitiva e forte. C’è un confronto diretto col direttore, sappiamo dove dobbiamo intervenire. Il nostro obiettivo è difendere lo scudetto appena vinto e fare un percorso in Champions migliore. L’Inter è dalla stagione 2010-2011 che non va agli ottavi di finale”.

LUKAKU – “L’ho sentito diverse volte. Era deluso per l’eliminazione del Belgio. E’ un giocatore fortissimo, in questi due anni è stato anche assecondato nel migliore dei modi dai compagni”.

ERIKSEN – “Con lui ho arlato prima dell’Europeo, dopo l’incidente non ho parlato ma mi è dispiaciuto tantissimo. Era un giocatore sul quale contavo. Avrà bisogno dei suoi tempi, ma la società nel frattempo è stata brava e tempestiva nel prendere Calhanoglu, che mi è sempre piaciuto. Io come allenatore apsetterò a braccia aperte Eriksen”.

LAZIO – “Sono stati ventidue anni intensi e importanti, ho ringraziato tutti. Di meglio non potevo chiedere ma secondo me era giunto il momento di cambiare”.

LA TATTICA – “Voglio una squadra intensa che sia sempre dentro la partita. Solitamente ho avuto squadre che hanno reagito e vinto tante gare nei tempi di recupero. Serve intensità e non abbattersi quando gli episodi non girano a favore”.

GLI AFFARI – “Sapevamo della partenza di Hakimi, era preventivata e dolorosa. Adesso è un momento difficile ma la squadra resterà competitiva. La società è già stata brava a intervenire prendendo Calhanoglu”.

DE VRIJ – “Ho parlato con tutti i giocatori. Ho allenato de Vrij, ho giocato con Kolarov e Handanovic. E’ un piacere reincontrarli, c’è un ottimo rapporto ma avrò un grandissimo rapporto con tutti”.