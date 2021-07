Calciomercato Inter, Marotta ha già il dopo Lautaro | Ecco il doppio bomber

Calciomercato Inter, in vista di un possibile addio di Lautaro Martinez Marotta si cautela: doppio colpo in attacco

Partito Hakimi, l’Inter ragiona sulla prosecuzione del suo mercato. Altre cessioni dovranno portare a monetizzare, i nerazzurri sperano di non dover sacrificare altri big, ma le voci sul futuro di Lautaro Martinez, inevitabilmente, sono sempre presenti. Beppe Marotta, in ogni caso, non vuole farsi trovare impreparato e ha già pronta la strategia. Con un attaccante pronto a sostituire il ‘Toro’, anzi, due.

Calciomercato Inter, il piano di Marotta: un attaccante subito e uno nel 2022

Non è un mistero che i nerazzurri abbiano messo gli occhi su Giacomo Raspadori. Pista però difficile da perseguire per il momento, viste le difficoltà economiche, con il Sassuolo che chiede almeno 20 milioni di euro. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbero conferme sulla ‘prelazione’ ottenuta da Marotta con i neroverdi per il 2022. Nel frattempo, il rinforzo nell’immediato per la prima linea potrebbe essere quel Keita Balde vecchia conoscenza sia dei nerazzurri che di Inzaghi. I due hanno avuto contatti e il senegalese tornerebbe volentieri ad Appiano Gentile, ritrovando oltretutto l’allenatore che lo ha lanciato. L’affare con il Monaco, con cui è rimasto un solo anno di contratto, appare sulla carta fattibile.