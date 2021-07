Romelu Lukaku incedibile per la dirigenza dell’Inter. Lo stesso attaccante belga ha respinto le offerte dalla Premier League

Romelu Lukaku centrale nel nuovo ciclo con Simone Inzaghi in panchina. L’Inter ripartirà dal suo totem dopo l’addio di Conte, con il centravanti belga che ha allontanato le sirene di mercato nonostante la separazione dal mentore salentino che lo ha voluto fortissimamente a Milano due anni fa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Inter, parole d’amore di Lukaku:”In Italia la passione dei tifosi viene dal cuore”

Lukaku è incedibile per la dirigenza campione d’Italia, con Simone Inzaghi pronto a costruire un’Inter in grado di mettere in risalto le straordinarie qualità dell’ex bomber del Manchester United. L’attaccante classe ’93 si metterà a disposizione dopo le vacanze e smaltita la delusione ad Euro 2020, con il suo Belgio eliminato dall’Italia nei quarti di finale. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter, Lukaku si blinda in nerazzurro: Premier lontana

Lo stesso Lukaku ha dato ampie garanzie nelle ultime settimane sulla permanenza a Milano, malgrado le ammiccanti sirene pervenute per un eventuale ritorno in Premier League. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il centravanti ha rimandato al mittente la corte delle corazzate del Regno Unito che vorrebbero riportarlo sul palcoscenico del campionato inglese. Lukaku, forte dei 30 gol messi a segno la scorsa stagione in tutte le competizioni, ha sposato in pieno il progetto Inter e vuole continuare a vincere con la maglia nerazzurra. L’obiettivo è chiaro: trascinare l’Inter a nuovi successi ripartendo da Inzaghi dopo il divorzio di Conte con i campioni d’Italia. Lukaku punta alla seconda stella con l’Inter, respingendo l’assalto della Premier e in particolare di Chelsea e Manchester City. I tifosi nerazzurri possono stare tranquilli sulla fedeltà di ‘Big Rom’.