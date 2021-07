Tutti contro Alvaro Morata. Pioggia di insulti, critiche e orribili minacce nei confronti dell’attaccante spagnolo e della sua famiglia

Si è conclusa nel migliore dei modi la serata di ieri per l’Italia di Roberto Mancini, che ha strappato il pass per la finale di Wembley contro la vincente tra Inghilterra e Danimarca che si affronteranno questa sera. L’altra faccia della medaglia è rappresentata dal volto scuro di Alvaro Morata: l’attaccante della Juventus ha infatti fallito un calcio di rigore pesantissimo che ha indirizzato la vittoria sui binari azzurri. A margine della partita si sono quindi ripetute purtroppo le scene social già viste dopo la sfida della Spagna contro la Polonia, con insulti e minacce allo stesso Morata e alla sua famiglia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, retroscena su de Ligt | Assalto dalla Spagna: decisione presa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, non solo la Premier: minaccia anche dalla Spagna per il bomber

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM

Bersaglio degli haters che si sono accaniti senza tregua sui social incendiando ulteriormente una situazione già piuttosto calda. Una situazione che aveva fatto soffrire già nel recente passato Morata e la sua famiglia. Alice Campello, moglie dell’attaccante, non ci sta ha ‘denunciato’ l’accaduto rendendo pubblici, tramite le stories Instagram, alcuni messaggi ricevuti. Frasi del tutto inaccettabili e che hanno scatenato sui social le ire dell’altra parte della tifoseria, quella indignata per quanto accaduto in queste ore. Tanti i messaggi di supporto per Morata e famiglia:

Chiedo sinceramente scusa ad #alicecampello e @AlvaroMorata per le schifezze che alcuni italiani gli hanno detto. — 💙True Love-Dany💙 (@TrueLov68369279) July 7, 2021

Se non segna lo insultano gli spagnoli, se segna lo insultano gli italiani. e lasciatelo un po’ stare Morata e soprattutto Alice Campello e i loro figli. #Morata #SpagnaItalia #ItaliaSpagna — Barellismo (@HarambedePalo) July 7, 2021

Quelle frasi orrende ai figli di morata però no. No. — ivana 🇮🇹 (@kuneijder2) July 7, 2021

Anno 2021 e ancora bisogna sentire di insulti, minacce, persecuzione social… Mamma mia… #Morata #alicecampello — Nicola Balice (@NicolaBalice) July 7, 2021

Leggendo i messaggi di insulti arrivati alla moglie di Morata mi chiedo sempre più dove sia il famoso asteroide — King Arthur (@salvogen) July 7, 2021