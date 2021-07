Calciomercato Juventus, tentativo per de Ligt | Risposta irremovibile

La Juventus valuta il futuro e le prospettive sul calciomercato. Arriva un retroscena importante su de Ligt, ma la scelta è chiara per i bianconeri

La Juventus pensa al calciomercato e alle possibili soluzioni per migliorare in maniera considerevole la rosa di Massimiliano Allegri. I bianconeri puntano diversi profili per migliorare la squadra, ma allo stesso tempo valutano le mosse in uscita, per garantire al nuovo allenatore la permanenza dei gioielli inamovibili nella Vecchia Signora.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, non solo la Premier: minaccia anche dalla Spagna per il bomber Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Un profilo che rappresenta una sicurezza assoluta per la Juventus, ma che spesso è finito anche nel mirino della critica è sicuramente Matthijs de Ligt. Il difensore centrale olandese, arrivato a suon di milioni dall’Ajax, ha fatto bene in maglia bianconera, ma la sensazione è che non abbia espresso ancora del tutto il suo potenziale difensivo. Anche nell’esperienza con l’Olanda a Euro 2020, ha mostrato alti e bassi e ora la Juventus vuole valorizzarlo particolarmente con un allenatore come Allegri, capace di esaltarlo al meglio. Il calciomercato resta in ogni caso all’orizzonte o sullo sfondo. E anche per de Ligt di certo l’interesse non è mancato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa dall’Inghilterra | Offerta per il centrocampista

Calciomercato Juventus, assalto del Barcellona a de Ligt: la decisione è chiara

La Juventus rivaluterà quindi la sua difesa, cercando di dare lustro a una delle retroguardie più importanti in circolazione e a blindare la porta, in pieno stile Allegri. Il calciomercato, però, anche nelle ultime settimane non ha visto de Ligt al di fuori dei discorsi internazionali. Il Barcellona, infatti, è sempre rimasto in agguato. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, infatti, i blaugrana sono da diverso tempo sul difensore, fin dai tempi dell’Ajax. Anche negli ultimi mesi l’interessamento è stato concreto. Dalla Juventus, però, la risposta è stata chiara e univoca: no totale a un addio del centrale olandese. Il futuro pare segnato e porta a una crescita e soprattutto alla permanenza del calciatore in bianconero.