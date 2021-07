All’uscita dei sorteggi per il calendario della prossima Serie A, Marotta ha parlato del mercato dell’Inter: “Bellerin? I nomi sono tanti”

Terminati gli Europei e sorteggiato quello che sarà il calendario della prossima Serie A, anche il mercato dell’Inter è pronto ad entrare nel vivo. Ai microfoni di Calciomercato.it, ha parlato Marotta: da Nandez ad Hakimi, passando per Inzaghi e Bellerin, tanti i temi toccati dall’ad nerazzurro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

NANDEZ -“Non mi addentro più di tanto in questa situazione. Sicuramente si tratta di un buon giocatore, ma in questo momento noi abbiamo una rosa abbastanza a posto numericamente e come qualità. Vedremo come si svilupperà nei prossimi giorni”

MERCATO – “Noi partiamo con un organico che ha vinto il campionato e che verrà riconfermato al 90%. Questo è un primo atto molto importante, poi andremo a completarlo anche in relazione alla partenza di Hakimi. Certamente adoperando creatività più che denaro, perché è difficile per le società di calcio quest’anno fare operazioni pesanti dal punto di vista economico e finanziario, per cui ci sono davanti ancora tanti giorni per arrivare ad una conclusione importante”

BELLERIN e DUMFRIES – “I nomi sono tanti, ma adesso è presto per azzardare pronostici”

GERARCHIE SCUDETTO -“Non so se l’Inter sia avanti, ma sicuramente è molto competitiva. Anche alla luce del fatto che abbiamo vinto il campionato. È una squadra vincente, costituita da ottimi giocatori e che ha un allenatore che ha tanta voglia di fare bene. Di conseguenza noi partiamo con la voglia di dare il massimo, con la consapevolezza di essere una società ricca di successi”

MERCATO – “Soddisfatto del mercato fino ad ora? Direi di si. Credo che tutte le squadre abbiano dovuto gioco-forza dare uno sguardo prioritario a quello che è un fenomeno di continuità, di stabilità del proprio bilancio. Anche noi cerchiamo di agire in quest’ottica, ma non dimentichiamo quelli che sono gli obiettivi sportivi”