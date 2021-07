CALCIOMERCATO SHOW | Inter, addio Lukaku: “Ci sono delle possibilità!”

A Calciomercato Show, Enrico Camelio di ‘Radio Radio’ si è soffermato sulla situazione in casa Inter e sul possibile addio di Lukaku

Dopo il sacrificio di Hakimi, come raccontato da Calciomercato.it, all’Inter servirà un’altra cessione. La speranza di Marotta è quella di non dover rinunciare a big del calibro di Barella o Lukaku, ma alla luce della situazione economica del club nessuno è intoccabile e per la giusta offerta tutti sono cedibili. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

In questo senso, a Calciomercato Show, su CMIT TV, Enrico Camelio di ‘Radio Radio’ ha parlato così della situazione legata al futuro di Lukaku: “Ci sono delle possibilità che possa andar via. Lui e Barella sono stati dichiarati incedibili da Marotta, ma per la giusta offerta potrebbero lasciare l’Inter. Il futuro di Lukaku non è già scritto”.