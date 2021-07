CMIT TV | ‘Dream Team’ PSG: il possibile XI di Pochettino

Nel focus odierno sulla CMIT TV abbiamo analizzato quello che potrebbe essere l’XI del PSG della prossima stagione: Dream Team per Pochettino

La protagonista assoluta del mercato estivo fino a questo momento, ma sarà difficile superarla anche nei prossimi mesi, è il PSG. I parigini hanno già messo a segno quattro colpi di caratura internazionale: Wijnaldum, Sergio Ramos e Donnarumma a parametro zero e Hakimi acquistato dall'Inter. Nel focus odierno sulla CMIT TV abbiamo analizzato quello che potrebbe essere la formazione titolare di Pochettino per la prossima stagione.



Il tecnico argentino potrebbe passare dal 4-3-3, adottato nella scorsa stagione, ad un più congeniale 3-5-2. Un modulo che permetterebbe di esaltare le qualità dei centrali difensivi e, soprattuto, di Achraf Hakimi sulla corsia esterna. Il PSG sta costruendo un ‘Dream Team’ ed il mercato dei francesi non sembra essere ancora finito.