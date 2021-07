L’Inter potrebbe lasciar partire Lautaro Martinez per accontentare la richiesta di Inzaghi: il calciatore voluto fortemente dal tecnico

L’Inter nel mirino: i calciatori nerazzurra fanno gola ai grandi club d’Europa. L’assalto del Chelsea per Lukaku, le voci su de Vrij, senza dimenticare l’interesse per Lautaro Martinez. Anche di questo ha parlato a ‘Calciomercato Show’ sulla CMIT TV Damiano Coccia ‘Er Faina’ che, dopo aver confermato, la possibilità che l’Inter prenda in considerazione eventuali offerte importanti per l’attaccante belga, si è soffermato proprio sul ‘Toro’ e sull’eventualità che sia lui il secondo addio eccellente nerazzurro dopo Hakimi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Inter, futuro Lautaro: parla Biasin

Calciomercato Inter, via Lautaro Martinez: Inzaghi vuole Correa

C’è anche Lautaro Martinez tra i possibili partenti dell’Inter, davanti all’offerta giusta. Lo dice Damiano Er Faina nel suo intervento a Calciomercato SHOW: “Ho sentito anche qualcosa su Lautaro Martinez” le sue parole.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Un addio che potrebbe essere il preludio ad un arrivo, quello di Correa dalla Lazio. L’argentino, infatti, è uno degli obiettivo di Inzaghi. A dirlo è lo stesso Er Faina: “Inzaghi vuole fortemente Correa” la sua indiscrezione.