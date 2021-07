Venerdì Nathan Nandez sarà a Milano per chiudere con l’Inter. Al Cagliari Nainggolan ed uno tra Pinamonti e Satriano

La trattativa per Nathan Nandez continua a ritmo serratissimo tra Inter e Cagliari. I colloqui sono proseguiti fino a tarda notte e continuerà in questi giorni per trovare una quadra e per completare un percorso che dovrebbe condurre l’uruguaiano ad essere un nuovo giocatore nerazzurro. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, Nandez arriverà a Milano venerdì mattina per provare anche a restarci.

Entro questa data si sta cercando il closing per poi avviare il classico iter delle visite mediche e consentire a Nandez di mettersi a disposizione di Simone Inzaghi, ovviamente dopo aver posto la firma come un nuovo calciatore dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, si tratta col Santos per Kaio Jorge: la posizione del Milan

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter-Nandez, al Cagliari due calciatori per il closing

Oltre alla parte fissa di circa 5 milioni, c’è ovviamente Radja Nainggolan inserito nella trattativa. Si discute ancora, invece, su chi deve essere inserito tra Andrea Pinamonti e Martin Satriano. Sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, durante il corso di questa settimana ci sarà un meeting tra il Cagliari e l’entourage del giovane attaccante uruguaiano: perché le difficoltà per chiudere per il pallino Pinamonti si stanno traducendo nell’opportunità di virare sul baby sudamericano che ben si è messo in evidenza nei giorni del ritiro nerazzurro.