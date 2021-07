Calciomercato Inter, apertura del Cagliari per Nandez: la situazione

Calciomercato Inter, ancora stallo dopo il lungo summit di ieri per Nandez ma il Cagliari apre: c’è ottimismo.

L’Inter continua il pressing per Nahitan Nandez. Al momento la situazione non si è ancora sbloccata, anche se, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, si registrerebbe un’apertura da parte del Cagliari. I sardi avrebbero detto sì ad un prestito oneroso da 5 milioni di euro con riscatto nel 2022.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Inter, riecco Lukaku: da Inzaghi al messaggio ai tifosi, parla il bomber

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come raccontato ieri da Calciomercato.it, il lungo summit tra Inter e Cagliari non ha però prodotto la fumata bianca. Ancora stallo, ma c’è ottimismo per una conclusione positiva della vicenda. Ieri, si è parlato anche di altri nomi come quelli di Nainggolan e Pinamonti, ma anche Agoume. Soprattutto il futuro del belga può sbloccare quello dell’uruguaiano: contribuendo a parte dell’ingaggio del ‘Ninja’, si possono ammorbidire le richieste dei cagliaritani.