Inter, riecco Lukaku: da Inzaghi al messaggio ai tifosi, parla il bomber

Romelu Lukaku è rientrato in Italia ed è tornato ad allenarsi: le parole dell’attaccante belga, da Inzaghi al messaggio ai tifosi

Vacanze finite per Romelu Lukaku che si è messo a disposizione di Simone Inzaghi. Il belga a ‘Inter Tv’ ha parlato del suo ritorno: “Ora abbiamo alcune settimane per prepararci per il campionato. Speriamo di fare bene: anche meglio dell’anno scorso”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Inter e Cagliari, trattativa serrata per Nandez: fase di stallo

Novità importante l’arrivo di Inzaghi al posto di Conte: “Abbiamo parlato molto quando è stato annunciato come nuovo allenatore e anche durante l’Europeo. Anche mio fratello mi ha detto molte cose su di lui, è un bravo allenatore, penso che aiuterà la squadra a fare grandi cose”. Lukaku auspica di poter “continuare il percorso iniziato” lo scorso anno con lo Scudetto e lancia un messaggio ai tifosi: “Sono felice di essere tornato, speriamo di continuare a vincere. Noi giocatori – ha affermato il belga – lavoreremo per realizzare i sogni dei tifosi”.