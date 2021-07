Kaio Jorge è vicino all’addio al Santos. Juventus in pressing ma il Milan non è ancora del tutto tagliato fuori

Sono ore calde per il futuro di Kaio Jorge. L’attaccante, che non è stato convocato per la prossima partita del Santos, è sempre più vicino ad approdare in Italia: come vi abbiamo raccontato, la Juventus ha premuto l’acceleratore per mettere le mani sul giovane brasiliano. I bianconeri hanno ottenuto il sì da parte del calciatore e ora ha avviato la trattativa con il Santos, per cercare di portarlo fin da subito a Torino. Come raccolto da Calciomercato.it, al momento non c’è ancora accordo tra i due club: i brasiliani, spalle al muro, potrebbero scendere a 3 milioni di euro, considerati, però, ancora troppi dai bianconeri, che sentono di avere in pugno il 19enne per gennaio.

Dalla corsa a Kaio Jorge, non si può escludere ancora il Milan, che resta vigile ma non ha alcuna intenzione di partecipare ad aste. Come detto, sullo sfondo restano sempre il Benfica, l‘Ajax e alcuni club di Premier League.