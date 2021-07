Calciomercato Juventus, affare Kaio Jorge | Riunione in corso!

Kaio Jorge, attaccante del Santos, è un obiettivo di calciomercato della Juventus di Andrea Agnelli. Le ultime sul futuro del giocatore brasiliano

Ieri vi abbiamo parlato del futuro di Kaio Jorge, attaccante del Santos, conteso dalla Juventus di Federico Cherubini e dal Milan di Paolo Maldini. La Vecchia Signora è al momento in vantaggio sul talento del club brasiliano e, secondo quanto riportato da ‘ge.globo’ ci sarebbero degli importanti aggiornamenti.

Al momento sarebbe in corso una riunione fra il Santos e l’agente di Kaio Jorge, Giuliano Bertolucci. Quest’ultimo avrebbe un accordo con la Juventus per un trasferimento a gennaio. Il tentativo che si sta facendo dunque, è quello di riuscire a trovare un compromesso per non perdere, da parte del Santos, Jorge a zero ed ottenere un indennizzo dalla Juventus.