Sono giorni decisivi per il futuro di Kaio Jorge, attaccante del Santos finito nel mirino di Juventus e Milan. Calciomercato.it sta seguendo da vicino la trattativa, e arrivano conferme sull’offensiva lanciata dal club bianconero per l’attaccante brasiliano, in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre. Stando alle ultime informazioni raccolte dalla nostra redazione, c’è stato uno sprint importante per la Juve, che non è mai uscita dalla scorsa come ribadito più volte.

L’agente Giuliano Bertolucci caldeggia soprattutto le piste italiane, che portano a Juventus e Milan. Kaio Jorge ha, però, ricevuto offerte anche dall’estero: come per esempio Ajax, Atletico Madrid e club di Premier League. Senza dimenticare il Benfica, che ha l’intesa di massima col Santos, opzione però non aperta dal giocatore. La Juventus ha già incassato il sì del giocatore e i prossimi due o tre giorni saranno decisivi per capire le tempistiche sul suo tesseramento.