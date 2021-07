CM.IT | Calciomercato Juve e Milan, giorni decisivi per Kaio Jorge: l’annuncio del Santos

Juventus e Milan: sono giorni decisivi per il futuro di Kaio Jorge. C’è l’annuncio del Santos

Juve e Milan si contendono Kaio Jorge. Il giovane talento brasiliano di proprietà del Santos, in scadenza di contratto a dicembre 2021, è ormai da tempo nel mirino dei due club, con i rossoneri in particolare che recentemente hanno mosso i passi più concreti, come raccontato da Calciomercato.it. Negli ultimi giorni, però, la Juventus ha rilanciato per il gioiello classe 2002. A ‘Globo Esporte’, il presidente del Santos Andres Rueda ha confermato: “C’è una proposta per Kaio Jorge. La stiamo valutando per dare una risposta. Io avrei voluto rinnovare il contratto e tenerlo per altri cinque anni. Cercheremo la situazione migliore per il club e per lui. Lui e la famiglia sono dalla nostra parte. Sono riconoscenti per quello che ha fatto il Santos e credono che sia sbagliato andare via senza che il Santos abbia un riconoscimento per questo lavoro. Credo che sarà una cosa interessante per il club e per lui”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juve e Milan, le ultime sul futuro di Kaio Jorge

Il patron della società brasiliana ha poi aggiunto a ‘Canal do DIÁRIO DO PEIXE’, su Youtube: “È arrivata un’offerta e già abbiamo fatto la nostra controfferta. Stiamo trattando, è una proposta che è arrivata direttamente al club. Stiamo lavorando”. Secondo le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, fonti vicine al club fanno sapere che l’agente sta spingendo per la soluzione italiana o per l’addio a parametro zero nel prossimo gennaio, mentre il Santos vorrebbe venderlo ad altre squadre per monetizzare maggiormente in questa sessione. Il giocatore piace anche in Liga (Atletico Madrid su tutti) e in Premier League. Sono dunque giorni decisivi per il futuro di Kaio Jorge.