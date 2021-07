CM.IT | Il PSG insiste: la risposta del Milan e di Theo Hernandez

Il PSG vuole aggiungere alla sua collezione di talenti anche Theo Hernandez: la reazione del Milan

Il mercato da PlayStation del PSG non conosce limiti. Dopo Wijnaldum, Sergio Ramos, Donnarumma e Hakimi, i francesi hanno messo nel mirino anche Theo Hernandez. Un interesse reale, concreto, ribadito nei giorni scorsi all’entourage del calciatore. Sul tavolo un’offerta importante sia per il Milan che per il francese, che andrebbe a triplicare il suo attuale ingaggio da circa 1.5 milioni a stagione.

Una tentazione enorme, ma che al momento non ha sortito effetti. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, il club rossonero ha fatto sapere ai francesi di non voler intavolare alcuna negoziazione, e anche il terzino, dal canto suo, ha ribadito la volontà di restare in rossonero.

Calciomercato, Milan pronto a blindare Theo Hernandez

“Giocherei al Milan per sempre”, dichiarò Hernandez nei mesi scorsi, e a quanto pare non ha affatto cambiato idea. L’ex madridista ha trovato a San Siro una continuità di rendimento mai avuta in carriera e vuole continuare il suo percorso di crescita nella stagione del ritorno in Champions League.

Un legame forte che dovrebbe portare nei prossimi mesi anche ad aprire la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Un discorso che andrà affrontato con calma e senza pressioni: Theo non ha fatto alcuna richiesta al club, ma visto il suo rendimento e le super-offerte che continuano a giungergli, pensare a un adeguamento sarà inevitabile. Presto il Milan ne parlerà col suo agente.