Clamoroso, il giocatore rifiuta il trasferimento al Milan: Odriozola vuole restare a Madrid e giocarsi le sue carte con Ancelotti

Alvaro Odriozola ha deciso di voler restare al Real Madrid con il rischio di fare panchina: oltre alla cessione, già concordata, di Brahim Diaz che è tornato al Milan, sembra esserci una situazione di stallo tra le merengues, con Carlo Ancelotti che non gradisce lo smembramento della rosa in vista della prossima stagione. Per questo le cessioni sono, almeno per il momento, tutte bloccate.

Odriozola sembrava il primo candidato a lasciare le merengues, soprattutto per il poco spazio trovato negli ultimi anni: la scorsa stagione le presenze sono state appena 13 in campionato e 2 in Champions League, così come accaduto l’anno precedente, tra Bayern Monaco e lo stesso Real. A San Siro sarebbero stati pronti ad accoglierlo, ma stando a quanto riportato da ‘Don Diario’ non ci sarà spazio per una trattativa. Il giocatore è convinto di potersi ritagliare un posto nella formazione titolare del prossimo anno e ha preferito declinare le avances dei rossoneri, per puntare sul proprio futuro in Liga.