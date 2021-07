Calciomercato Milan, pronta l’offerta per Ilicic

Calciomercato Milan, Ilicic sempre più nel mirino dei rossoneri che fanno sul serio: Maldini e Massara pronti all’assalto.

Il Milan continua a insistere per Vlasic, come raccontato da Calciomercato.it. Rossoneri che trattano con il Cska Mosca per il trequartista croato, ma il suo nome non è l’unico per ereditare il posto che fu di Calhanoglu. Entra nel vivo infatti la pista Ilicic, mai così vicino a lasciare l’Atalanta.

Il ‘Corriere di Bergamo’ riferisce che Maldini e Massara non hanno presentato ancora un’offerta ufficiale, ma valutano lo sloveno tra i 5 e i 6 milioni di euro. Situazione in evoluzione, la mossa dei rossoneri potrebbe arrivare presto. L’Atalanta si sta cautelando seguendo Boga, dopo l’ultima annata difficile Ilicic cerca il rilancio in grande stile.