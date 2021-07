Calciomercato Juventus, scippo last minute al Milan | C’è la conferma

La trattativa tra il Santos e il Milan per Kaio Jorge non decolla: confermato l’inserimento della Juventus

Kaio Jorge continua a essere un obiettivo concreto del Milan per la prossima stagione: l’attaccante brasiliano, appena 19enne, è uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo, anche a fronte di un contratto in scadenza nel dicembre 2021. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, il Milan è stata la squadra a muoversi in maniera più concreta, dimostrando un grande interesse nei confronti del giocatore, da acquistare come svincolato. Ora, però, la situazione potrebbe cambiare.

Calciomercato Juventus, scippo last minute al Milan

Nelle ultime ore si è registrato un inserimento da parte della Juventus, che ha iniziato a sondare il terreno per Kaio Jorge. La conferma su quanto avevamo già riportato arriva da ‘SkySport’, con i bianconeri che sembrano pronti ad approfittare del rallentamento tra Milan e Santos. Un derby italiano, con le altre società europee che si sono tirate fuori dalla corsa.

La società brasiliana chiede 10 milioni di euro per poter cedere sin da subito il giocatore, altrimenti disponibile da gennaio. Il Milan non vuole spendere più di 6 milioni di euro per il trasferimento in questa sessione di mercato, altrimenti, anche in questo caso, ogni discorso sarà rimandato a gennaio, quando il giocatore potrà cambiare squadra da svincolato. La Juventus resta vigile e la decisione adesso passa all’entourage, che dovrà decidere come comportarsi e quale soluzione potrà essere la migliore.