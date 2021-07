Le ultime di calciomercato su Kaio Jorge prevedono una possibile sorpresa nell’affare Kaio Jorge, talento del Santos che può arrivare subito in Italia

Cercato in Italia da Juventus, Milan e Napoli, Kaio Jorge sembra già pronto per il salto di qualità. Il giovane attaccante del Santos in Spagna piace molto anche all’Atletico Madrid, ma nelle ultime settimane sono stati soprattutto i club italiani a monitorare la situazione da vicino. L’intento sarebbe quello di superare la concorrenza in vista di un acquisto per il prossimo mese di gennaio, quando resterà senza contratto. I brasiliani, dal canto loro, hanno finora chiesto 10 milioni di euro per farlo partire, cifra ritenuta eccessiva dagli acquirenti. Qualcosa, nelle scorse ore, sembra però cambiato.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ritorno di Dalot | Apertura del Manchester United

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, il Santos abbassa le pretese per Kaio Jorge

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Milan: “Giovane talento belga nel mirino”

Come riporta stamane la ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il Santos avrebbe abbassato a circa 4 milioni di euro la richiesta economica per Kaio Jorge. Il Milan ha già l’accordo con l’entourage del giocatore in vista di gennaio ma ora, riporta il ‘Corriere dello Sport’, starebbe spingendo per averlo subito in rosa. Come anticipato da Calciomercato.it, la società milanese lavora per superare la folta concorrenza, ma ad oggi non ha ancora presentato un’offerta ufficiale ai brasiliani. Novità importanti sono quindi attese nei prossimi giorni.