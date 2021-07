Obiettivo concreto del Milan, Kaio Jorge piace anche alla Juventus e le prossime settimane saranno indicative sul futuro della punta

Nei radar del Milan da diverso tempo, Kaio Jorge è uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo. Seguito in maniera concreta anche daL Napoli e, soprattutto, dalla Juventus, l’attaccante 19enne ha il contratto in scadenza a dicembre 2021 e per questo ha calamitato su di sé le attenzioni di diverse società straniere, Atletico Madrid compreso. Tra gli italiani, il club che ha mosso passi più concreti recentemente è quello rossonero ma, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, soprattutto con l’intento di assumere una posizione di vantaggio in vista di un suo ingaggio da svincolato. Un affondo nell’immediato viene considerato solamente a condizioni economiche diverse da quelle previste dal Santos.

Fonti vicine al club paulista escludono, almeno ad oggi, l’arrivo di offerte scritte ed ufficiali per il calciatore, la cui valutazione iniziale si avvicina ai 10 milioni di euro. Il tutto senza considerare la commissione per l’agente Giuliano Bertolucci, in Europa fino ai giorni scorsi. Alla ricerca di un profilo giovane per l’attacco, il Milan sta valutando anche Nicolas Siri del Danubio.