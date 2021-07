Tiene banco il futuro di Josip Ilicic all’Atalanta. Arrivano smentite sull’offerta del Milan per il fantasista sloveno: la situazione

Alcune agenzie di scommesse hanno addirittura chiuso le giocate sul trasferimento di Josip Ilicic al Milan. Dopo il ritorno in rossonero di Brahim Diaz, ufficializzato nelle scorse ore, il club rossonero starebbe spingendo per l’arrivo alla corte di Pioli anche del fantasista sloveno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Ilicic è un rebus | Tre soluzioni per il futuro

L’ex Palermo e Fiorentina ha perso già nella scorsa stagione la titolarità nello scacchiere di Gasperini e vorrebbe cambiare maglia per trovare più spazio e rimettersi in gioco in un altro ambiente. Il ‘Diavolo’ sarebbe in pole in caso di divorzio con l’Atalanta, anche se arriverebbero smentite su un’intesa già trovata con il sodalizio meneghino. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Milan, arrivano smentite su Ilicic: la situazione

La ‘Dea’ infatti non avrebbe nessuna intenzione di svincolare Ilicic o metterlo sul mercato svendendo lo sloveno come riporta il ‘Corriere di Bergamo’. L’Atalanta chiede almeno 5-6 milioni di euro per il giocatore, che in attesa di una decisione finale sul suo futuro continua ad allenarsi nel ritiro nerazzurro agli ordini di Gasperini. La società bergamasca non avrebbe comunque problemi a tenerlo in rosa e provare un rilancio del fantasista mancino, che rimane un elemento di assoluto valore nella rosa a disposizione del tecnico di Grugliasco.

Il futuro di Ilicic si tinge comunque di giallo, visto che al momento non sarebbero arrivate offerte formali per il giocatore, né dal Milan né da altre squadre. Il tempo però non manca ai rossoneri per tentare l’assalto e trovare una quadra con l’Atalanta, che intanto resta interessata a Boga in caso di divorzio con Ilicic.