Calciomercato Atalanta, intrigo Ilicic | Tre soluzioni per il futuro

Una delle maggiori incognite in casa Atalanta resta Josip Ilicic: le soluzioni per il futuro dello sloveno sembrano essere tre

Il calciomercato è, molto spesso, un gioco di incastri. Senza una cessione non arriva un acquisto, senza un colpo in entrata non si lascia partire un pezzo pregiato. Ed è proprio quello che sta succedendo in casa Atalanta: il futuro di Josip Ilicic potrebbe influenzare in maniera significativa anche il mercato in entrata. Il fantasista sloveno arriva da una stagione complicata, nella quale è stato utilizzato col contagocce da Gasperini e che potrebbe aver segnato una frattura insanabile con i bergamaschi. In caso di partenza dell’ex Palermo, poi, la ‘Dea’ potrebbe mettere a segno un colpo importante per l’attacco del Gasp. Nel futuro di Ilicic, intanto, le opzioni sembrano essere solamente tre. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Atalanta, non solo il Milan | Tre opzioni per il futuro di Ilicic

Nel futuro di Josip Ilicic potrebbe esserci un addio definitivo all’Atalanta. A Bergamo lo sloveno ha trovato la maturazione e si è espresso su livelli altissimi, tanto da meritare una menzione nella corsa al Pallone d’Oro, prima che il Covid-19 gli portasse via anche questa soddisfazione. Nei mesi scorsi sono state due le squadre in Serie A ad aver sondato il terreno con la ‘Dea’ per il fantasista: il Milan, ancora in cerca di un numero ’10’ dopo l’addio di Calhanoglu, e la Lazio. Maurizio Sarri, in particolare, sarebbe un grande estimatore di Ilicic e potrebbe cucirgli addosso un ruolo da esterno offensivo nel suo 4-3-3. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nelle ultime settimane, però, entrambe le piste interne al campionato italiano sembrano essersi raffreddate. E, allora, attenzione alla possibilità che alla fine Ilicic possa anche rimanere a Bergamo. Se si dovesse riappacificare con Gasperini, poi, lo sloveno potrebbe tornare a mettere tutta la propria classe al servizio della ‘Dea’. Infine, attenzione anche ad una soluzione estera con le stesse modalità che hanno visto il ‘Papu’ Gomez salutare l’Atalanta.