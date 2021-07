Calciomercato Milan, contatti per Vlasic | Ostacoli e ultime sulla trattativa

Il Milan lavora sul calciomercato, alla ricerca di colpi giusti per Stefano Pioli. Vlasic piace molto, ma ci sono degli ostacoli nella trattativa

Il Milan è alle prese con diverse trattative in entrata e con uno sguardo costante sui migliori talenti in circolazione. Un nome che piace sicuramente non poco ai rossoneri è quello di Nikola Vlasic. Parliamo di un trequartista dalle grandi qualità e con un gran fiuto del gol, 12 con la maglia del Cska Mosca nell’ultima stagione. Ha fatto parte della spedizione croata a Euro 2020 e annovera già diverse presenze con la maglia della sua Nazionale, a dispetto dei 23 anni di età. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Le antenne del Milan sono dritte verso il talento. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i contatti proseguono e sono vivi, tramite gli intermediari, ma ci sono degli ostacoli da fronteggiare. Innanzitutto, la valutazione che il Cska fa del giocatore: parliamo di 25-30 milioni di euro, dovuti anche alla percentuale per l‘Everton. Vi abbiamo riportato i problemi relativi la formula, con il Milan a caccia di un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Il ragazzo, in ogni caso, non ha alcuna intenzione di arrivare alla rottura, nonostante l’ipotesi rossonera a Vlasic piaccia non poco. I contatti comunque proseguono per sbloccare la situazione: piace molto anche per il futuro, oltre che per il presente.