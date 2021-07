Anche Brahim Diaz è atterrato a Milano per tornare a vestire la maglia rossonera: visite mediche e firma nelle prossime ore

Il Milan riaccoglie anche Brahim Diaz. Il talento spagnolo è appena atterrato a Milano per iniziare la sua seconda avventura con la maglia rossonera. Come raccontato da Calciomercato.it, il giocatore torna in prestito biennale oneroso con diritto di riscatto (22 milioni di euro) e contro-riscatto (27 milioni), entrambi esercitabili nel 2022. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Adesso le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. “Sono super contento di essere tornato. La 10? Vediamo”, ha dichiarato all’arrivo a Milano. Pioli si appresta dunque a ritrovare anche Brahim Diaz.