Stefano Pioli potrà presto riabbracciare Brahim Diaz. Il calciatore spagnolo nel weekend sarà a Milano: ecco i dettagil dell’affare

E’ finalmenta arrivata la fumata bianca. Brahim Diaz sarà presto ufficialmente un giocatore del Milan. La lunga trattativa per far vestire nuovamente di rossonero il centrocampista spagnolo è stata chiusa proprio in questi minuti: come raccolto da Calciomercato.it, Diaz tornerà al Milan in prestito.

Un prestito biennale oneroso con diritto di riscatto (22 milioni di euro) e controriscatto (27 milioni), entrambi esercitabili nel 2022. Stefano Pioli aspetta il suo trequartista: già nel weekend Brahim sarà a Milano per le visite mediche e, successivamente, arriverà la firma sul contratto.