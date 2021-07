FOTO E VIDEO CM.IT | Calciomercato Milan, Giroud è atterrato a Milano!

Calciomercato Milan: Olivier Giroud è atterrato a Milano. Domani visite mediche e firma: tutti i dettagli

Olivier Giroud è atterrato a Milano. L’attaccante francese è sbarcato in questi minuti all’aeroporto di Linate e domani sosterrà le visite mediche con il Milan, propedeutiche alla firma sul nuovo contratto. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come raccontato da Calciomercato.it, il campione d’Europa in carica con il Chelsea firmerà un contratto di una stagione più opzione per un’altra con un ingaggio da 3,5 milioni di euro all’anno. Ai ‘Blues’ andrà un milione di euro più uno di bonus, difficilmente raggiungibili. L’esperto centravanti si appresta dunque a sbarcare alla corte di Pioli.