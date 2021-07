CM.IT | Calciomercato, Giroud-Milan ci siamo: cifre e dettagli

Ormai ci siamo: Olivier Giroud e il Milan si avvicinano sempre di più. La chiusura dell’affare è prossimo: siamo ai dettagli

Il nuovo Milan di Stefano Pioli inizia a prendere forma. I rossoneri sono infatti a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione che sancirà il ritorno in Champions League. Per affrontare al meglio tutte le competizioni Maldini e soci sono quindi impegnati anche dal punto di vista delle entrate per allungare la rosa a disposizione di Pioli, in particolare in attacco dove da tempo si cerca un co-titolare di Zlatan Ibrahimovic. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Come sottolineato anche da Calciomercato.it arrivano conferme ulteriori sul buon esito dell’affare tra Chelsea e Milan per l’arrivo a San Siro di Olivier Giroud. Siamo arrivati agli ultimissimi dettagli per il centravanti francese prima della firma che si avvicina ad ampie falcate. Dal punto di vista strettamente economico si tratta di un affare da un milione più uno di bonus difficilmente raggiungibili, con lo stesso bomber transalpino che dovrebbe svolgere le visite mediche lunedì. Potrebbe essere quella la giornata giusta per l’arrivo in Italia di Giroud che al Milan andrebbe a siglare un contratto da 3,5 milioni di euro all’anno con un accordo di una stagione più opzione per un’altra.