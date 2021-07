Calciomercato: il Milan ha fretta di chiudere il rinnovo di Kessie, il giocatore per nulla. Gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo

Dopo gli annunci ufficiali in entrata, da Giroud a Brahim Diaz, la priorità del Milan diventa ora il rinnovo di Franck Kessie. Il leader del centrocampo rossonero è in scadenza di contratto nel 2022 e la società vuole evitare a tutti i costi un altro finale come quello di Donnarumma e Calhanoglu. Maldini e Massara hanno così accelerato nella trattativa con l’entourage del giocatore: come riportato da ‘Tuttosport’, il Milan ha fretta di chiudere il prolungamento dell’ivoriano. Tuttavia, riferisce il quotidiano, Kessie proprio per nulla. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, giallo Ilicic | Indizio sull’accordo: ma c’è un ostacolo

La richiesta d’ingaggio del 24enne è di 6 milioni di euro, cifra che il Milan vorrebbe raggiungere attraverso bonus variabili. Il giocatore, invece, punta ad avere 6 milioni all’anno garantiti. L’obiettivo della dirigenza è quello di trovare un accordo al più presto. Vi terremo aggiornati.