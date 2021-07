Il Milan potrebbe presto salutare sia Mattia Caldara che Lorenzo Colombo. Entrambi i calciatori con la formula del prestito

Si fa sempre più concreta l’ipotesi di vedere andar via Mattia Caldara dal Milan nei prossimi giorni. Le voci che volevano il neo-promosso Venezia sul centrale italiano trova conferme con l’incontro nel pomeriggio tra la dirigenza lagunare, rappresentata da Poggi e Collauto, che si sono recati a Casa Milan, come testimoniano le immagini di Radio Rossonera.

L’idea del Venezia sarebbe quella di prendere Caldara in prestito. Il calciatore potrebbe essere attratto dalla possibilità di giocare con continuità per potersi rilanciare dopo anni complicati. Il problema è l’alto ingaggio, sui 2 milioni di euro netti, troppi per le casse dei lagunari. Le offerte per il calciatore, però non mancano, come ammesso dall’agente Riso, solo qualche ora fa. Chi lascerà il Milan, certamente, a breve, è Lorenzo Colombo. Per l’attaccante, con lo sbarco a Milano di Giroud, previsto per lunedì, c’è il via libera al nuovo prestito. In pole per acquistarlo c’è la Spal.