Arrivano le parole dell’agente FIFA Giuseppe Riso sui propri assistiti: ha parlato anche di Rovella e Caldara, tra gli altri

Giuseppe Riso, agente di una miriade di calciatori in giro per l’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni subito dopo la partenza di Gollini per Londra. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: “Normale che sia dispiaciuto dopo anni fantastici, intanto è un prestito poi vediamo. E’ un’opportunità che si è meritato e il Tottenham lo ha voluto. Ha fatto bene in Champions e per lui è una grande chance, ma lo sa e sa anche quello che deve fare. Lui con l’Inghilterra ha un rapporto particolare, ci ha già giocato anche da ragazzino. È da un po’ che lavoriamo su questa pista”.

Su Radu – “Rimane all’Inter”.

Su Sensi alla Fiorentina – “No… resta tranquillamente anche lui all’Inter”.

Pessina o Petagna per l’Inter – “Dovete chiedere ad Ausilio ma secondo me non ve lo dice”.

Su Cristante – “E’ un ragazzo diverso, lo dicono tutti gli allenatori che ha una testa diversa. È un campione”.

Su Rovella – “Il Sassuolo è un’invenzione di qualcuno. O va alla Juve o resta al Genoa”.

Su Gomez – “E’ innamorato di Siviglia e vuole restarci. Italia? Adesso no, magari più avanti”.

Dimarco-Roma – “L’Inter non lo muove”.

Caldara al Venezia – “Su di lui ci sono club importanti e neopromossi, è una scelta se fare 38 partite o giocarsi il posto da un’altra parte. Faremo dellle valutazioni”.

Petagna – “Non muovo nessuno, nel caso lo devono fare loro. Il Napoli non lo manda via, con Spalletti sta bene e non parla di mercato”.