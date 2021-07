Il Milan è sempre al lavoro per prolungare l’accordo con Franck Kessie. La volontà è chiara ma dalla Spagna rilanciano una candidatura per il 2022

Dopo gli addii a costo zero di Calhanoglu e Donnarumma, il Milan non ha alcuna intenzione di ripetere la stessa storia anche con Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è reduce da una stagione da leader assoluto della mediana, oltre che dello spogliatoio, condita dalla bellezza di 14 reti stagionali tra Europa League e campionato dove è stato un autentico fattore positivo. Fondamentale nel gioco di Pioli, l’ex atalantino ha però il contratto in scadenza nel 2022 e la società rossonera lavora alacremente per scongiurare brutti scherzi del destino. Al netto di tutto però dalla Spagna rilanciano una clamorosa ipotesi a costo zero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, Barcellona su Kessie: via a zero

Stando a quanto sottolineato da ‘DonBalon.com’, l’ultima idea del Barcellona nella figura di Joan Laporta, è quella di trovare un sostituto all’altezza di Sergio Busquets da piazzare davanti alla difesa, definendo il profilo come una sorta di ‘nuovo Yaya Toure‘. Il portale iberico concentra il proprio focus proprio su Kessie, che pur non rubando l’occhio come Ibrahimovic, ha comunque vissuto una stagione da protagonista assoluto alla corte di Pioli, che ha attirato anche il Barça.

Il club catalano punterebbe ad acquistarlo non questa estate, bensì la prossima, quando senza rinnovo contrattuale Kessie potrebbe andare via a parametro zero. Per il Barcellona sarebbe un ritorno al passato come ai tempi di Keita e Toure, piazzando davanti alla difesa un calciatore capace di bilanciare al meglio le transizioni da difensive ad offensive. Il Barça spera quindi nel colpaccio gratis, mentre il Milan continua a lavorare sul rinnovo. Maldini e soci proveranno a scongiurare questa ipotesi remota con un prolungamento da 6 milioni di euro a stagione blindando il calciatore che vorrebbe proseguire a Milano. Difficile quindi che si ripresenti una situazione come quella legata a Donnarumma e Calhanoglu.