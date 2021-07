Calciomercato Juventus, svolta Locatelli: spunta il super bonus

Calciomercato Juventus, i bianconeri insistono per Locatelli: la chiave per la trattativa può essere un bonus proposto al Sassuolo.

Juventus che tenta il tutto per tutto per la stretta finale per Manuel Locatelli. La trattativa con il Sassuolo sta andando per le lunghe, i bianconeri vogliono chiudere il prima possibile e regalare il giocatore ad Allegri. Come raccontato da Calciomercato.it, la volontà di Locatelli è chiara: vuole solo la Juve. Il Sassuolo d’altro canto non vuole Dragusin né altre contropartite, a questo punto si gioca tutto sulle modalità di pagamento della cifra cash. E stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, i bianconeri hanno piazzato un ulteriore rilancio, forse decisivo.

Calciomercato Juventus, altro rilancio per Locatelli: percentuale sulla rivendita

Cherubini tenta una formula fortemente creativa: 5 milioni di euro subito, altri 20 milioni da corrispondere entro il 30 giugno 2023 in caso di qualificazione in Champions a quella data, altri 7 milioni di bonus sugli obiettivi bianconeri e del giocatore. Ma c’è di più: una percentuale del 25% a favore degli emiliani sulla futura rivendita del centrocampista. In programma, a breve, il terzo incontro tra il ds della Juventus e Carnevali, ad del Sassuolo. Il discorso non si chiuderà in poche ore, ma il tentativo di tutti è trovare un’intesa prima del ritorno del giocatore dalle vacanze, fissato per il 2 agosto.