Con l’addio sempre più vicino di Romero, Merih Demiral può sbarcare subito a Bergamo per rafforzare la squadra di Gasperini. La Juventus potrebbe incassare sui 35 milioni

Cristian Romero è sempre più vicino a lasciare l’Atalanta. Il club bergamasco e il Tottenham sono ad un passo dall’accordo, che dovrebbe portare il difensore centrale argentino a Londra. Fabio Paratici è così pronto a mettere a segno il secondo colpo dalla Serie A, con i nerazzurri, dopo l’affare Gollini.

Con l’addio di Romero, ormai imminente, l’Atalanta sarà chiamata ad acquistare un nuovo centrale, per completare lo scacchiere difensivo della squadra di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi potrebbero così tornare a fare affari con la Juventus. Non è un segreto che Merih Demiral sia in cima alla lista dei desideri dell’Atalanta. Il turco valutato sui 35 milioni potrebbe dunque fare le valigie. Per i bianconeri non è incedibile e i soldi verrebbero chiaramente utilizzati per raggiungere gli obiettivi del mercato come può essere Manuel Locatelli, o magari Gosens dell’Atalanta. LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, scambio con l’Atalanta: “Lo ha chiesto Allegri”

Demiral chiaramente non è l’unico nome sulla lista dell’Atalanta. Attenzione alla possibile pista Tomiyasu del Bologna, che può dire addio per circa 25 milioni di euro, o a quella che porta a Botman, valutato dal Lille 35 milioni di euro. Come raccontato in passato su Calciomercato.it, qualche settimana fa, l’olandese è un nome che stuzzica parecchio. L’Atalanta dunque non si farebbe trovare impreparata in caso di addio di Romero.