Calciomercato Atalanta, Romero come Gollini | Ancora il Tottenham

L’Atalanta potrebbe cedere un altro pezzo da novanta della sua rosa: il Tottenham dopo Gollini vuole anche Romero

L’Atalanta ha ufficialmente ceduto Pierluigi Gollini al Tottenham, che ha scelto di fare mercato in Italia dopo l’arrivo del nuovo direttore sportivo Paratici. Sono anche arrivate le parole dell’agente del portiere italiano, ma non è finita qui. Gli Spurs vogliono anche rinforzare il reparto difensivo ed è per questo che hanno seriamente puntato su Cristian Romero. La trattativa è in stato avanzato per l’ex Juventus.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Da Gollini a Gomez, passando per Petagna all’Inter: parla l’agente Riso



Atalanta, Romero al Tottenham

Infatti, l’Atalanta e il Tottenham sono vicine a trovare un accordo per Romero. Il club bergamasco dovrebbe incassare una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro più 10 milioni di bonus. Per il difensore argentino pronto un quinquennale con opzione per un altro anno. Non è ancora chiusa, mancano ancora alcuni dettagli da limare ma c’è ottimismo per la buona riuscita dell’affare che potrebbe arrivare in brevissimo tempo.