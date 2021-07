Intervenuto alla CMIT TV Tommaso Lorenzini ha parlato di un possibile scambio tra Juventus e Atalanta: la proposta bianconera

Intervenuto alla CMIT TV Tommaso Lorenzini, giornalista di Libero, ha parlato del calciomercato della Juventus e della possibilità di uno scambio con l’Atalanta. Il calciatore coinvolto è Demiral che è uno dei possibili partenti presenti nella rosa bianconera. Il difensore turco ha l’ambizione di giocare con maggiore continuità, un desiderio che non può essere pienamente soddisfatto da Allegri visto che la Juve può contare sui due campioni d’Europa, Bonucci e Chiellini, oltre a de Ligt.

Ecco perché, soprattutto davanti alla giusta offerta, l’ex Sassuolo potrebbe fare le valigie ed intraprendere una nuova avventura. Una possibilità è l’Atalanta che ha bussato alla porta della Juventus per il 24enne. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, subito un guaio per Allegri | Dybala è già ko

Juventus, l’Atalanta vuole Demiral: ipotesi scambio

Tommaso Lorenzini alla Tv di Calciomercato.it ha raccontato la risposta bianconera alla richiesta atalantina per Demiral: “Su Demiral si potrebbe aprire un capitolo Atalanta. Gasperini lo ha richiesto, è ideale per il suo calcio. Se comprate Libero domani, trovate la notizia che riguarda Demiral e un altro giocatore dell’Atalanta, importantissimo, che Allegri avrebbe inserito nell’affare. Volete Demiral? Allora mi date… il nome non lo dico ma posso dire che ha fatto l’Europeo”.

Facile pensare a Gosens, visto che l’esterno tedesco è uno dei pezzi pregiati della formazione di Gasperini ed è stato accostato ai bianconeri.