Subito un problema per la Juventus e Allegri: Paulo Dybala si ferma in allenamento nel ritiro della Continassa. Le condizioni del numero dieci argentino

Subito un guaio per la Juventus e Massimiliano Allegri. Infortunio muscolare per Paulo Dybala nel ritiro alla Continassa della squadra bianconeri. Il numero dieci si allenerà lontano dal gruppo nei prossimi giorni e difficilmente sarà in campo sabato nella prima amichevole stagionale contro il Cesena. Oltre a Dybala ko anche il baby Da Graca, aggregato alla prima squadra.

Juventus, infortunio per Dybala: le condizioni dell’argentino

Il report della Juventus dopo l'allenamento odierno: "Paulo Dybala e Marco Da Graca svolgeranno un lavoro personalizzato per i prossimi giorni rispettivamente a causa di un affaticamento alla coscia sinistra per il primo e all'adduttore destro per il secondo riferiti al termine dell'allenamento di ieri".