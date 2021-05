L’Atalanta potrebbe riscattare e poi rivendere subito Romero. Come sostituto il preferito, anzi il sogno dei nerazzurri è l’olandese Botman del Lione

A meno di sorprese l’Atalanta riscatterà Romero, reduce da una grande stagione, versando nelle casse della Juventus i 16 milioni di euro pattuiti l’estate scorsa. Il futuro del giovane difensore argentino potrebbe però essere altrove, in una big straniera come il Manchester United che vanta ottimi rapporti con la dirigenza orobica. L’Atalanta potrebbe chiedere sui 40 milioni di euro per il classe ’98, cifra che le consentirebbe di mettere a bilancio una sostanziosa plusvalenza. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, per il dopo Romero, il ‘sogno’ della società targata Percassi è Sven Botman. Il classe 2000 olandese, che piace fin da quando era ancora di proprietà dell’Ajax, è reduce da un’annata super con la maglia del Lille, vicino a conquistare la Ligue 1.

LEGGI ANCHE >>> Corsa Champions | Atalanta, Milan, Napoli e Juventus: calendari a confronto

CM.IT | Calciomercato Atalanta, tentativo per Botman se parte Romero

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Come noto sulle sue tracce ci sono diversi grandi club, dallo stesso United fino alle altre italiane Juventus, Milan e Inter. Per questo motivo, al di là del fatto che i transalpini vogliono almeno 35 milioni dopo averne spesi appena 8 un anno fa, si tratterebbe nel caso di un obiettivo complicato. Ma l’Atalanta, con la Champions in tasca e se Romero dovesse fare davvero le valigie, farebbe quantomeno un tentativo.