Il campionato ormai è andato per il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, ma c’è ancora la finale di Europa League contro il Villareal da vivere, e da giocare. In vista della prossima stagione, comunque, l’allenatore dei Red Devils vorrebbe rinnovare la linea difensiva della sua squadra, e per farlo ha puntato gli occhi in Serie A, mettendo nel mirino il giocatore di proprietà della Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato, il Manchester United vuole Romero | Le cifre

È proprio Cristian Romero, difensore centrale dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro più bonus, l’uomo che il Manchester United ha messo nel mirino per rinforzare il reparto arretrato. A dirlo è il portale britannico di ‘Sky Sports’, il quale ha parlato anche delle cifre con cui potrebbero accordarsi i bergamaschi e i Red Devils per l’approdo in Inghilterra del giovane.

Secondo quanto si riferisce, infatti, la squadra orobica vorrebbe acquistare a titolo definitivo il ventitreenne argentino per poi rivenderlo proprio agli inglesi per 40 milioni di euro. Ma il ‘nostro’ Romero non è l’unico nome finito nella lista di Solskjaer e dirigenza: per la difesa ci sono anche Sven Botman del Lille e Jules Kounde del Siviglia, una concorrenza abbastanza agguerrita, insomma, ma utile allo United per provare ancora una volta a centrare l’obiettivo Premier League, già archiviata in favore dei ‘cugini’ del City, e magari puntare anche un nuovo trionfo in Champions League.