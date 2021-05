Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | La madre spinge per l'addio

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta in bilico. Il campione portoghese potrebbe presto salutare i bianconeri: in tal senso un nuovo annuncio arriva direttamente dalla madre del campione









La Juventus ieri è riuscita a centrare una vittoria importante in ottica Champions League contro il Sassuolo. I bianconeri sono in piena corsa per agguantare un posto valido per la massima competizione europea, ma in questa stagione non sono riusciti a centrare gli obiettivi che ci si aspettava. Il gioco con Andrea Pirlo in panchina ha faticato a emergere e soprattutto a trovare la continuità auspicata. E in un quadro del genere, nonostante i tanti gol fatti in questa stagione, molte critiche sono piovute anche su Cristiano Ronaldo.

Il contratto del campione portoghese durerà fino a giugno 2022, ma il suo futuro resta in bilico. Nelle ultime settimane, i segnali di nervosismo e in un certo senso insofferenza non sono mancati e a fine stagione, se dovessero arrivare proposte importanti sul tavolo, le strade di Ronaldo e della Juventus potrebbero separarsi. A tal proposito, c’è già chi spinge per un ritorno romantico di Cristiano e cerca l’aiuto anche della madre. Ecco quanto successo nelle scorse ore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo e il ritorno allo Sporting CP: l’assist della madre

I tifosi dello Sporting CP sono in delirio nelle ultime ore dopo il trionfo in campionato. Il successo è arrivato dopo quasi vent’anni di attesa e ha mandato in estasi i tifosi che hanno festeggiato alla grande il titolo. E alcuni di loro si sono sbilanciati con una richiesta diretta e abbastanza particolare. Durante i festeggiamenti, infatti, si sono rivolti alla signora Dolores, madre di Cristiano Ronaldo a cui lui è legatissimo, chiedendole di far tornare CR7 proprio lì dove ha iniziato a farsi conoscere nel calcio mondiale. La risposta della donna è stata diretta e sincera, come riporta ‘TVI 24’: “Gli parlerò! Proverò a convincerlo a tornare qui e vestire i colori dello Sporting”. E chissà che la madre non possa incidere in maniera decisiva sul futuro del portoghese. I tifosi restano in ansia in attesa di scoprire la sua prossima destinazione.