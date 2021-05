Calciomercato Juventus, futuro Aguero | Svolta a breve: chiusura vicina

La Juventus segue con grande attenzione l’attaccante sul calciomercato. Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro del bomber: le ultime novità a riguardo









La Juventus è pronta a innescare una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il suo attacco. I bianconeri attualmente sono totalmente proiettati verso il finale di stagione e con una lotta per entrare in Champions League che è nel vivo e sempre più serrata a due giornate dal termine. La rivoluzione in casa bianconera pare, però, imminente. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative sia in campionato che in Champions League, molti potrebbero partire a fine anno e innesti mirati potrebbero cambiare profondamente la rosa.

In particolare, attenzione a quanto potrebbe accadere nel reparto offensivo. Nessuno è veramente certo della permanenza e, tra cessioni e acquisti, il quadro potrebbe mutare profondamente nelle prossime settimane. E uno dei nomi più interessanti attualmente raggiungibili sul calciomercato è certamente Sergio Aguero. Il bomber argentino ha avuto una stagione decisamente difficile, trovando solo 11 presenze in Premier League e 2 gol. Molte big sono sulle sue tracce, tra cui la Juventus e l’Inter, ma il suo futuro sta prendendo una direzione ben precisa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Aguero sempre più vicino al Barcellona: chiusura a un passo

Non arrivano buone notizie, però, per Agnelli e Paratici sul futuro dell’attaccante. La pista spagnola, infatti, sembra ormai prendere il sopravvento per il bomber. Secondo quanto riporta José Alvarez per ‘El Chiringuito Tv’, la trattativa sembra ormai ben avviata e a buon punto. Si potrebbe chiudere già nei prossimi giorni per un’affare che ormai sembra,quindi, sempre più indirizzato verso una conclusione positiva. La Juventus, come anche l’Inter, dovranno virare quindi verso altri obiettivi in attacco: Aguero è sempre più vicino al Barcellona.