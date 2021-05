Calciomercato Juventus, post Cristiano Ronaldo | La condizione di Salah

Salah pone una condizione per il suo futuro che lo allontana alla Juventus per il post Cristiano Ronaldo: tutti i dettagli

Si profilano settimane piuttosto movimentate in casa Juventus. Nei prossimi dieci giorni la squadra di Pirlo si giocherà l’accesso alla Champions League e la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Parallelamente, però, la società bianconera è già proiettata anche sulla programmazione della prossima stagione. Il destino dell’allenatore sembra ormai segnato, e il club è alla prese anche con il futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese è in scadenza di contratto nel 2022 e, in caso di Europa League, con ogni probabilità lascerà Torino in anticipo. In questo senso, sono già circolati diversi nomi per la sua successione: uno di questi è quello di Momo Salah. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Salah come Ronaldo: vuole la Champions League!

La stella del Liverpool è in scadenza di contratto nel 2023 e ha recentemente dichiarato di non aver ancora ricevuto nessuna chiamata da parte dei ‘Reds’. Inoltre, i rapporti tesi con Klopp hanno alimentato rumors e indiscrezioni di calciomercato. L’ex Roma è stato accostato anche al club bianconero per il post CR7, ma secondo quanto riportato da ‘Don Balon’ pone le stesse condizioni del portoghese per il suo futuro. L’egiziano, infatti, vuole giocare la Champions League, alla quale al momento non parteciperebbe né la Juve né il Liverpool. Allo stato attuale, dunque, appare sempre più complicato un approdo di Salah in bianconero. Staremo a vedere.