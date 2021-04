Luis Suarez potrebbe far ritorno al Liverpool. I Reds sono alla ricerca di un attaccante in vista del possibile addio di Salah. La Juventus osserva la situazione

L’avventura all’Atletico Madrid di Luis Suarez potrebbe durare solamente una stagione. L’attaccante uruguaiano, che lo scorso 24 gennaio ha compiuto 34 anni, sarebbe pronto ad un clamoroso ritorno al Liverpool. I Reds – secondo quanto riportato in Spagna da ‘Cuatro’ – vorrebbero riportare in Inghilterra il centravanti, che la scorsa estate è stato ad un passo dalla Juventus. Il club di Premier League teme una possibile partenza di Salah e il suo sostituto potrebbe essere proprio Suarez. Per l’uruguaiano ci sarebbe pure un’offerta da parte dell’Inter di Miami.

Calciomercato, Salah tra Psg e Juventus

Il ritorno al Liverpool dell’ex Barcellona potrebbe interessare anche la Juventus. Il nome di Salah, infatti, è stato accostato in passato ai bianconeri, che in estate sono pronti ad una vera e propria rivoluzione. Il futuro di Alvaro Morata, Paulo Dybala e soprattutto Cristiano Ronaldo è davvero tutto da scrivere. Come raccontato, il portoghese vorrebbe fare ritorno al Real Madrid. E’ evidente che per la Juventus ci sarà spazio per un nuovo colpo in attacco e Salah è sempre piaciuto ma attenzione al Psg, che in caso di addio di uno tra Neymar e Mbappe, starebbe pensando all’egiziano.