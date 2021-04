Calciomercato Juventus e Milan, concorrenza olandese per Kvaratskhelia

La Juventus e il Milan hanno messo gli occhi sul giovane talento georgiano Kvaratskhelia: le ultime di Calciomercato.it

La Juventus e il Milan, in maniera abbastanza differente, stanno provando a ricostruire le rispettive rose partendo da una buona base di giovani talenti. Lo dimostrano le ultime sessioni di mercato, ed entrambe si sono iscritte alla corsa per Khvicha Kvaratskhelia. L’ala sinistra georgiana che milita nel Rubin Kazan ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa, e in tal senso sono emerse delle novità.

Juventus e Milan, concorrenza Ajax per Kvaratskhelia

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, non solo Juventus e Milan sono interessate a Kvaratskhelia. Anche alcuni club esteri hanno iniziato a parlare con l’entourage del giocatore, e tra questi c’è l’Ajax. E’ previsto, nelle prossime ore, un incontro tra i rappresentati del club olandese e gli agenti del georgiano, per valutare il suo trasferimento la prossima estate. Per strapparlo al Rubin Kazan, servirà una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita. La concorrenza è agguerrita e Paratici e Maldini dovranno fare la loro mossa per il classe 2001, autore di quattro gol e otto assist in ventidue partite nella Premier Liga.