Euro 2020, UFFICIALE: ok al pubblico all’Olimpico di Roma

Euro 2020, la Uefa annuncia ufficialmente la presenza del pubblico all’Olimpico di Roma nelle quattro gare in calendario

Arriva anche l’ufficialità, dopo la lettera inviata dal Governo al presidente Figc Gravina. La UEFA annuncia di aver ricevuto l’ok dal Governo italiano per la presenza del pubblico al 25% della capienza nelle quattro gare previste allo stadio Olimpico di Roma.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Euro2020, via libera al pubblico | Cozzoli: “Forte segnale di ripartenza”

Dunque, Italia-Turchia dell’11 giugno, Italia-Svizzera del 16 giugno, Italia-Galles del 20 giugno e il quarto di finale del 3 luglio si disputeranno in presenza di spettatori. Si attendono ulteriori comunicazioni sulle norme da seguire per l’afflusso del pubblico. La UEFA anticipa già però che i possessori di biglietto dall’estero dovranno comunque sottostare alle eventuali restrizioni ancora in vigore per i viaggi.