Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, ha parlato del futuro di Haaland. L’attaccante norvegese è finito nel mirino dei top club: Juventus, Real Madrid Barcellona, e i club inglesi sono pronti a sfidarsi per strapparlo ai tedeschi ma non sarà facile. Le parole di Watzke non lasciano dubbi

Lunga intervista concessa da Joachim Watzke. Il CEO del Borussia Dortmund ha parlato del prossimo calciomercato e le attenzioni chiaramente sono finite su Erling Haaland: “Quando il Covid-19 ha colpito, non avevamo debiti, nemmeno un euro e per questo motivo non siamo costretti a vendere. Questo è importante – ammette Watzke ai microfoni della ‘BBC’ – I club più ricchi del mondo, devono sapere quando vogliono un giocatore del Borussia Dortmund ci sono due possibilità: la prima è che dico loro che non hanno possibilità. Altre volte, dico loro ‘questo è il prezzo’. Allora devono sapere che questo è il prezzo, non un altro prezzo. “Siamo molto chiari, siamo molto onesti“.

Quest’anno, voci simili stanno circolando attorno all’attaccante Haaland – “La scorsa estate, tutti in Inghilterra, tutti in Europa, ogni giornalista ha detto al pubblico ‘Jadon Sancho giocherà per il Manchester United o in un’altra squadra’ – prosegue Watzke -, ma gioca ancora per il Borussia Dortmund. Ora tutti scrivono ‘Erling Haaland giocherà la prossima stagione per il Real Madrid o per Barcellona, ​o per questo o quello’. Penso di sapere dove giocherà Haaland, ma è tutto quello che ho da dire… “.

I viaggi di Mino Raiola in Spagna – “Mino è un ragazzo speciale – conclude Watzke – Vuole fare l’affare migliore per il proprio giocatore. Questo è il suo lavoro. Conosco molto bene Mino e lui conosce me. Non abbiamo problemi. Tutti sappiamo cosa vuole fare l’altro”.