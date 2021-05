Il direttore sportivo Fabio Paratici, il cui contratto è in scadenza, verso l’addio alla Juventus: lo cercano Bayern, Manchester United e club della Liga

La Juventus vivrà nei prossimi mesi una rivoluzione inevitabile dal punto di vista tecnico, vista la stagione disastrosa che sta per concludersi, che potrebbe coinvolgere anche i quadri dirigenziali. Fabio Paratici è il primo indiziato a fare le valigie. Il suo contratto è in scadenza e nelle ultime ore ‘La Gazzetta dello Sport’ ha descritto una discussione molto animata con il vicepresidente Pavel Nedved, avvenuta dopo l’umiliante ko col Milan di domenica sera.

Uno scontro che ha trovato diverse conferme in queste ore e che, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, è un altro elemento che spinge il capo dell’area sportiva bianconera verso nuovi lidi.

Juventus, conferme sulle tensioni Nedved-Paratici

Il dirigente, se l’addio dovesse concretizzarsi, potrebbe continuare la sua carriera all’estero. Bayern Monaco, Manchester United e diverse società di alto livello nella Liga spagnola valutano seriamente il suo profilo.

Prima di prendere qualsiasi decisione, ovviamente, si attenderà la chiusura di questa stagione. La mancata qualificazione alla Champions obbligherebbe il club a cambiare tutte le sue strategie: senza avere questo verdetto, è impossibile fare programmi.

Paratici, intanto, comincia a guardarsi intorno. Il suo contratto è in scadenza, ad oggi non tira di certo aria di rinnovo e le tensioni interne aumentano di settimana in settimana. Forse l’idea di ricominciare un progetto da zero altrove comincia ad affascinare anche lui.